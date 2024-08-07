İzmit Belediyesinin ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirmesi için organize ettiği Yaz Akşamları programı, Yeşilova Mahallesi’nde devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Akşamları çocuk etkinlikleri, Yeşilova Kapalı Pazar Alanı’nda devam etti. İp atlama, yüz boyama, sek sek gibi birbirinden renkli etkinlerinin yer aldığı programda ‘Kuklalar Oynasın Çocuklar Gülsün’ gösterisiyle çocuklar doyasıya eğlendi.

ALİKAHYA MERKEZ MAHALLESİ’NDE DEVAM EDECEK

İzmit Belediyesi Gülümse Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanan renkli kukla oyununu çocuklar büyük bir neşe ile izledi. Patlamış mısır ikramının da yer aldığı programda çocuklar palyaçolar ile birlikte oyun oynayarak keyifli bir akşam geçirdi. ‘Kuklalar Oynasın Çocuklar Gülsün’ etkinliği 8 Ağustos Perşembe günü (Yarın) saat 20.00’da Alikahya Merkez Mahallesinde bulunan Belediye Hizmet Binası Önünde devam edecek.