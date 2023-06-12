Türkiye'nin öncü teknoloji şirketi Softtech'in, tam zamanlı çalışma fırsatı sunduğu “Yetenek Kuşağı” programına başvurular sona erdi.İSTANBUL (İGFA) -Softtech’in genç yetenekleri keşfettiği analiz, kodlama ve yazılım geliştirme üzerine odaklanan “Yetenek Kuşağı” programında başvurular sona erdi.

2016 yılından bu yana 350 genç mühendise kapılarına açan Softtech’in programına bu yıl 6 bin 340 başvuru gerçekleşti.

Şirket, üniversiteden mezun olan ya da yaz döneminde mezun olacak gençlerle geleceği şekillendirerek öncü teknolojileri hayata geçirmeye devam edecek.

Kişiye özel eğitim, mentorluk programı ve kurum içi girişimcilik deneyimini içeren programda adaylar; HackerRank teknik sınavı, iTEP İngilizce sınavı, online grup çalışması, Öğrenme Çevikliği Envanteri ve online teknik görüşme kapsamında değerlendirilecek. Ardından da teklif ve oryantasyon süreci başlayacak.

Bu aşamalar sonrasında üniversiteden mezun olan ya da yaz döneminde mezun olacak gençler programın bir parçası olarak tam zamanlı çalışma fırsatı yakalayacak.