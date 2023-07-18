Merkezî yerleştirme sonuçlarına göre yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ilan edilirken, kesin kayıtlar 19 Temmuz'a kadar sürecek.ANKARA (İGFA) - Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan yetenek sınavında başarılı olan öğrencilerin yerleştirme sonuçları ilan edilmişti.

Bu kapsamda, merkezî yerleştirme sonucunda asıl listeden kayıt hakkı kazananlar, 19 Temmuz'a kadar kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Boş kalan kontenjanlara merkezî birinci yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeler 19 Temmuz'da, boş kalan kontenjanlara merkezi ikinci yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeler de 20 Temmuz'da ilan edilecek.

Merkezî birinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar 20 Temmuz, merkezî ikinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar da 21 Temmuz'da yapılacak.

Ek yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek. Bu kapsamda tercihler 7-11 Ağustos'ta alınacak, 14 Ağustos'ta da boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu kayıtlara ilişkin süreçlerin e-Okul üzerinden takip edilebileceği kaydedildi.