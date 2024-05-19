Çekimleri Çorum'da tamamlanan “Yeter Artık” adlı filmin galasına Çorum'da yoğun ilgi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Çekimleri Çorum’da tamamlanan 17 Mayıs'ta vizyona giren Murat Kuşçu yönetmenliğinde, kadına şiddete hayır sloganıyla yola çıkılan “Yeter Artık” isimli sinema filminin oyuncu kadrosunda, Feyza Aydın Kılıç, Deniz Oral, Aleyna Kılıç, Şevki Özcan, Ergun Sözen, Belkıs Akçıl, Metin Akkuş, Yusuf Özdek, İsmail Akkaş, Senar Gören, gibi önemli oyuncular yer aldı.

Gala gösterimi Çorum’da yapılan “Yeter Artık” isimli filmin galasına yoğun ilgi olurken, seyirci tarafından film sonunda ayakta alkış aldı.

Gösterim yapılan sinemada izleyicinin yoğun ilgisini çeken “Yeter Artık” isimli dram dolu sinema filmi hüzünle seyredildi.

Kadına şiddete hayır sloganıyla çekilen “Yeter Artık” isimli sinema filminin gala saatinden bir süre önce Çorum'da yaşanan ve basına “ESKİ KOCA EŞİNİ VE BALDIZINI ÖLDÜRÜP HAYATINA SON VERDİ” başlığıyla düşen haber bu filmin çekilme sebebini gösterdi. Medyaya düşen haber sonrası seyircinin başka bir bakış açısıyla izlediği film sonunda yönetmen Murat Kuşçu, tebrikleri kabul etti. Filmin gişe getirisinin bir bölümün de kadın sığınma evlerine bağışlanacağı Murat Kuşçu vurguladı.