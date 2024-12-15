Eğitimde yapay zekâ ve dijital becerilerin etkisini derinlemesine ele almak, geleceğin eğitim dünyasını şekillendirmek ve yeni fırsatlar keşfetmek amacıyla YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - "Eğitimi Geleceğe Taşımak: Yapay Zekâ ve Dijital Beceriler Işığında Eğitim" temasıyla Yenidoğu Okulları Çekmeköy Kampüsü’nde gerçekleşen zirveye; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan,YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, bir çok eğitimci ve konuklar katıldı.

Zirvede konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dijital ve teknolojik dönüşüm ve yapay zekâ ile uzay alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, savunma sanayisinde yerlilik ve milliliğin Türkiye için bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde geçmişte yaşadığı olumsuzluklardan bahseden Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye'nin ihtiyacı olan ne varsa kendi imkân ve kabiliyetleri ile üretme politikasına geçtiğini, Türk milletinin tam bağımsızlığını, istiklalini ve istikbalini kendi geliştirdiği milli savunma sistemleriyle tahkim etme yolculuğunun başladığını anlattı. Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerliliğinin yüzde 80'in üzerine çıktığını, neredeyse bütün kritik sistemleri yerli ve milli olarak üretme kabiliyetine haiz hale geldiğini kaydederek, savunma sanayisinde elde ettikleri bu başarıyı diğer alanlara da yaymak istediklerini vurguladı.

YAPAY ZEKÂ, TİCARİ VE EKONOMİK DENGELERİ DE DEĞİŞTİRİYOR”

Yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeleri ve bu teknolojinin kullanımının getirdiği avantajları da paylaşan Kacır, "Yapay zekâ şimdiye kadarki tecrübelerimizin de ötesinde bir yaygın paradigma değişimini dünyaya taşıyor. Tabii bu, dünyada ticari ve ekonomik dengeleri de değiştiriyor. Bugün artık dünyanın en değerli şirketlerinden biri bütün bu yapay zekâ çalışmalarına imkân verecek veri merkezlerini ve çift teknolojilerini geliştiren, kuran bir şirket" şeklinde konuştu.

BAKAN KACIR: “EN BÜYÜK İŞ EĞİTİMCİLERİMİZE DÜŞÜYOR”

Bakan Kacır, internette arama motoru pazarına tek bir şirketin hâkim olduğunu ve bu internette arama yapılınca ilk sırada kullanıcının karşısına ansiklopedi gibi bir web adresinin çıktığını kaydetti. Kacır, "En büyük iş eğitimcilerimize, hocalarımıza, bu eğitim müesseselerimize düşüyor. Kendi insan kaynağımızın kendi yapay zekâ çözümlerimizi geliştirmesinin önünü açmak, bunun için onları ihtiyaç duyduğumuz yetkinliklerle buluşturmak durumundayız. Onların hayallerini araştırmaya, geliştirmeye ve projeye dönüştürmelerini sağlayacak işler yapmak durumundayız. Bir yandan da elbette kamu yönetimi tarafında yapay zekanın etik ve ahlaki bir çerçevede kullanılabilmesine yönelik tedbirler almak, düzenlemeler yapmak ve kendi toplumumuzu ve insanımızı bu tehditlerden muhafaza etmeye dönük adımlar atmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) olarak Türkiye'de öncü denilebilecek uygulamalar ortaya koyduklarının altını çizerek, kazanım temelli değil, beceri ve yetkinlik temelli bir eğitim yaklaşımının gerekli olduğunu söyledi.

Erdoğan, 2015'te "Türkiye'de yeni bir müfredat çalışması yapılsa nasıl olması gerekirdi?" sorusu üzerine başlattıkları çalışmalarla ilgili olarak, "Bütünlükçü bir yaklaşımla aslında derslerin birbiriyle bağlantısı olması gerektiğini, birbirinden beslenmesi gerektiğini düşünen bir yaklaşımla ortaya koyduğumuz bir çalışma. Biz 10. yılımıza yaklaşıyoruz, belli bir noktaya kadar getirdik, geliştirdik. Şimdi bütün öğretmenlerimizin bunu daha iyi uygulaması için özellikle çalışıyoruz." diye konuştu.