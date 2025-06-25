Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası uyguladı. Bakanlık, kayıt dışı ticarete karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi olmadan faaliyet gösterenlere yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 101 gerçek ve tüzel kişinin yetkisiz şekilde ikinci el araç ticareti yaptığı tespit edildi ve bu kişi ve kuruluşlara toplamda yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Hatırlanacağı gibi Ticaret Bakanlığı, daha önce uygulanan cezalarla birlikte yetkisiz ikinci el araç ticareti yapanlara kesilen toplam ceza tutarının 102 milyon TL’ye ulaştığını duyurmuştu. Şu ana kadar 72 bin 726 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti için yetki belgesi düzenlendiği ifade edildi.

Bakanlık, denetimlerin, sektörde şeffaflığı artırmak ve tüketicileri korumak amacıyla devam edeceğini kaydetti.