Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma-Balıkesir YHT hattında Osmaneli sınırları içinde çalışmalar çok hızlı ilerliyorOSMANELİ (İGFA) - Osmaneli'nin altından geçen 3.000 metrelik tünelin büyük bir bölümü tamamlandı.Son 580 metrelik kısımda yıl sonuna kadar bitecek.

Başkanımız Münür Şahin Dağcan AŞ Genel Müdürü Murat Polat ile birlikte tünelin en son noktasında devam eden çalışmaları izledi.

Polat, "Şu an tünelin kalan kısmı Eski su deposu -Çobandere Camii arası. 2025 yılında tamamlanacak yht Hattı ve Osmaneli İlçemiz YHT istasyonu İle büyük değer kazanacak" dedi.