Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 18 Ocak-2 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan ara tatilde ek YHT seferleri düzenleyecek. Ankara-İstanbul YHT hattında 3 bin 288 kişilik, anahat ve bölgesel trenlerde ise 29 bin 130 kişilik ilave kapasite sağlanacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ara tatil döneminde vatandaşların artan seyahat taleplerini karşılayarak güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım deneyimi sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

YHT’lerin saatleri hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Ankara’dan hareket eden ilave trenlerin saat 09.40’ta yola çıkacağı ve saat 14.06’da İstanbul Söğütlüçeşme’ye ulaşacağını ifade etti. Uraloğlu ayrıca İstanbul Söğütlüçeşme’den Ankara’ya hareket edecek ilave trenlerin ise saat 18.00’de kalkarak ve saat 22.38’de Ankara’ya varacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, YHT’lerin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanında sefer yapan bölgesel ve anahat trenlerine de vagon ilaveleri yaparak ek kapasite sağlanacağını bildirdi.

“YHT’lerin dışında anahat ve bölgesel trenler için de tedbir alıyoruz" diyen Bakan Uraloğlu, "Ara tatil süresince anahat ve bölgesel trenlerimize ilave edeceğimiz vagonlarla günlük bin 710 kişilik kapasite sağlayacağız. Böylelikle tatil süresince vatandaşlarımıza 29 bin 130 ek koltuk sunmuş olacağız. Ara tatil süresince İzmir Mavi Treni, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Treni, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Treni’ne vagon ilave edilecektir" diye konuştu.