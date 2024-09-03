TÜİK'in Ağustos ayı verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 35,75 arttı, aylık yüzde 1,68 arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yİ-ÜFE'de Ağustos ayı istatistiklerini açıkladı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,23 artış gösterdi.

İMALAT ÜRÜNLERİ YILLIK YÜZDE 36,18 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 49,43 artış, imalatta yüzde 36,18 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 20,66 artış ve su temininde yüzde 65,87 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 33,56 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 40,70 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 48,79 artış, enerjide yüzde 18,20 artış ve sermaye mallarında yüzde 37,98 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 1,20 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,51 artış, imalatta yüzde 1,20 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,10 artış ve su temininde yüzde 1,07 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,25 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,14 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,17 artış, enerjide yüzde 3,04 artış ve sermaye mallarında yüzde 2,49 artış olarak gerçekleşti.

