TÜİK'in Mayıs ayı verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 57,68, aylık ise yüzde 1,96 artış kaydetti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , Mayıs ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre Yİ-ÜFE yıllık yüzde 57,68, aylık ise yüzde 1,96 artış kaydetti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 60,31 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 75,84 artış, imalatta yüzde 60,31 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,38 artış ve su temininde yüzde 75,86 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 55,48 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 64,91 artış, dayanıksız tüketim mallarında %66,12 artış, enerjide yüzde 43,74 artış ve sermaye mallarında yüzde 63,51 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 1,44 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,34 artış, imalatta yüzde 1,44 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,32 artış ve su temininde yüzde 6,24 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,44 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,00 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,43 artış, enerjide yüzde 3,32 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,34 artış olarak gerçekleşti.