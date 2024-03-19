31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Alkan, ‘’39 köy 4 mahallemiz başta olmak üzere Yığılca’mız hizmette şaha kalkacak.’’ dedi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yığılca’da ve Bolu’da basın sektöründe öncü adımlar atarak sektörün önemli yapıtaşlarından olan yatırımlar gerçekleştirip kendisini kanıtlayan Gazeteci İş İnsanı Ahmet Alkan, siyaset sahnesinde de başarı merdivenlerini seri adımlarla tırmanıyor. Siyasete yeni bir bakış açısı getirerek kendini değil milleti ön planda tutan bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Ahmet Alkan, AK Parti’den İGM Adayı olarak bir kez daha Yığılca ve Yığılcalılar için çalışmaktan ve sorumluluk almaktan asla geri durmayacağının mesajını herkese gösterdi.

Yığılca’da AK Parti İl Genel Meclis Üyesi adayı olarak seçilen ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde bu doğrultuda seçim mücadelesi verecek olan Ahmet Alkan, ilçede köy köy mahalle mahalle gezerek; vatandaşın ihtiyaçlarına deva olmaya çalışıyor. Şimdiye kadar sergilediği başarılı performansına bağlı olarak halkın takdirini kazanan Ahmet Alkan, vatandaşa gelecek adına umut veriyor.

Her fırsatta Yığılca’nın AK Parti ile şaha kalkacağını vurgulayan Alkan 31 Mart Yerel Seçimleri ile alakalı yapmış olduğu açıklamasında, ‘’İlçemizde ve köylerimizde gençlerimize ışık, milletimize ses ve muhtarlarımıza öncü olacağız. Ayrıştırmadan her köye, herkese hizmet için ilçemize hizmetkar olacağız. Oturan değil çözüm üreten, kendini değil milletini düşünen, sorunları ileten değil proje üreten bir nesil geliyor. 39 köy 4 mahallemiz başta olmak üzere Yığılca’mız hizmette şaha kalkacak inşallah. Devletimizin gücünü köylerimizde millet olarak hissedelim. Hizmet için, iktidar yapmak için Ak Parti.’’ ifadelerini kullandı.