28. Dönem Düzce Milletvekilliği aday adaylığı başvuruları kapsamında Yığılca’dan 3. sürpriz isim aday adaylığı başvurusunu yaptı.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - MHP eski Yığılca İlçe Başkanı İlhan Yalçın, Genel Merkezine giderek Düzce Milletvekilliği aday adaylığı müracaatını yaptı.

Ankara’da Belediye Başkanı Rasim Çam, İl Genel Meclisi Üyesi Ramazan Muhterem Baltacı ile birlikte aday adaylığı müracaatında bulunan İlhan Yalçın, “28.Dönem Milletvekili seçimlerinde MHP’mizden aday adaylığı başvurusunda bulundum. Bu kutlu davanın bir neferi olarak dualarınızı beklerim. 18 yıllık İlçe Başkanlığını yürüttüğüm davamda daha iyi hizmetler sunmak için yola çıktım” dedi.

Yalçın’a destek için sosyal medya hesabından paylaşımdan bulunan Başkan Rasim Çam, "17 yıldır yorulmadan usanmadan bıkmadan MHP İlçe Başkanlığı yapan, bugün itibariyle ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz için elini değil gövdesini dahi devleti milleti için feda edeceğine inandığım İlhan Yalçın kardeşim 28.dönem Milletvekilliği başvurusunda bulundu. MHP Genel merkezimizde aday adayı olarak başvuru talebini yaptı. Ben inanıyorum ki inşallah genel merkezimiz Yığılca’mızdan ilk üç içinde bir değerlendirme yapacaktır. Kardeşimizin çıktığı bu kutlu davada yanında şahsım ilçemiz adına şüphesi olmasın. Yığılca’mız için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.