Düzce'nin süper amatör temsilcisi Yığılcaspor yeni yönetimini seçti.Sefer Demir / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de futbolunun önemli kulüplerinden biri olan süper amatör temsilcisi Yığılcaspor’da yapılan kongre sonrasında yeni yönetim seçildi.

Tek liste ile gidilen seçimde Fatih Kerim Söğüt kulüp başkanı oldu.

Fatih Kerim Söğüt yaptığı açıklamada “Öncelikle başta önceki yönetim kurulu başkanımız Uğurcan Çamlı ve yönetimine vermiş oldukları desteklerden ve yapmış oldukları hizmetten dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Önceki Başkan’ımız Uğurcan Çamlıdan aldığımız bayrağı daha ileri taşımaktan gurur duyucaz. Benimle beraber bu yola baş koyan yönetim kurulumuza ve desteğini hiç bir zaman esirgemeyen yığılca spor taraftarımıza ve aileme teşekkür ederim” İfadelerini kullandı.

Fatih Kerim Söğüt başkanlığındaki Yığılcaspor yönetim kurulunda Fatih Kerim Söğüt, Fatih Mehmet Erdoğan, Burak Terzi, Muhammet Mustafa Öztürk, İlhami Kaya, Burak Terzi, Nezih Maradit, Hakan Arıkan, Fuat Tunceli’den oluştu. Denetim Kurulunda ise, Mücahit Kazan, Salih Beyazıt, Muhterem Baltacı yer aldı.