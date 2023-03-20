İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin beşinci gününde son kez toplanan Yüksek İstişare Kurulu sona erdi. Kurul, 21 Mart’ta tüm Türkiye ve dünyaya duyurulacak sonuç bildirgesinin giriş metnini ve paydaş gruplarından gelen değişiklik önerilerini değerlendirdi.İZMİR (İGFA) - “Yeniliğe Davet” başlığıyla yapılan ve geleceği inşa etmeye çağıran İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi beşinci gününe Yüksek İstişare Kurulu toplantısıyla başladı. Üçüncü ve son kez toplanan Yüksek İstişare Kurulu, 21 Mart’ta tüm Türkiye ve dünyaya duyurulacak sonuç bildirgesinin giriş metnini ve paydaş gruplarından gelen değişiklik önerilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri, uzmanları ile sivil toplum ve iş dünyasının temsilcilerinden oluşan Yüksek İstişare Kurulu, daha önce iki kez daha toplanmış, paydaş grupları tarafından hazırlanan taslak bildirgelere ilişkin öneriler sunmuş ve ana kongre programının oluşturulmasına katkı sağlamıştı.

Soyer: “Sonuç bildirgesini 21 Mart’ta herkesin onayına sunacağız” Üçüncü Yüksek İstişare Kurulu toplantısının açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ni düzenlemenin tarihsel bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin uzun süren hazırlık çalışmaları sonrasında bugün artık kongre haftasındayız ve sonuç bildirgesinin açıklanmasına son 3 gün kaldı. Dün itibariyle paydaş toplantıları sona erdi. Bugün istişare kurulumuz ile paydaş toplantılarında hazırlanan sonuç bildirgesinin giriş metni üzerinde değerlendirme yapıp son hâlini vereceğiz. Yarın ve sonraki gün de uzlaşmazlık olan maddeler üzerinde arabuluculuk yapmaya gayret edeceğiz. Ardından sonuç bildirgesini 21 Mart’ta herkesin onayına sunacağız. Sonrasında her yıl bir ilerleme raporu gibi bu ilke ve kararların akıbetini gözden geçireceğimiz buluşmalar yapmak istiyoruz. Hangi kararlar alınmıştı, hangisi gerçekleşti, hangisi neden gerçekleşmedi bunları değerlendireceğimiz buluşmalar yapacağız.”

Alanında uzman onlarca isim katkı sağlıyor Yüksek İstişare Kurulu, farklı konu ve disiplinlerde uzmanlaşmış, alanında tanınan birçok önemli isimden oluşuyor. Kurul üyeleri arasında Ali İhsan Özgürman, Ali Rıza Ersoy, Prof. Dr. Ali Yaycıoğlu, Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, Alphan Manas, Arzu Çerkezoğlu, Prof. Dr. Ayça Tekin Koru, Prof. Dr. Ayşe Buğra, Bekir Ağırdır, Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Burak Dalgın, Dr. Burcu Ünüvar, Prof. Dr. Bülent Gültekin, Prof Dr. Çağlar Keyder, Faik Öztrak, Fikret Bila, Prof. Dr. Fuat Keyman, Dr. Gülfem Saydan Sanver, Prof. Dr. Güven Sak, Prof Dr. İlber Ortaylı, İzlen Erdem, Kerim Rota, Dr. M. Murat Kubilay, M. Salim Kadıbeşegil, Mahmut Özgener, Dr. Mehmet Aktaş, Mehmet Bozgeyik, Muhittin Bilget, Murat Karayalçın, Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Nur Batur, Orhan Turan, Önder Türkkanı, Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Rıza Türmen, Selçuk Sarıyar, Selin Sayek Böke, Prof. Dr. Selva Demiralp, Dr. Serdar Şahinkaya, Sıtkı Şükrüer, Soli Özel, Süleyman Sönmez, Prof. Dr. Şevket Pamuk, Şükran Kablan Yeşil, Şükrü Ünlütürk, Prof. Dr. Taşansu Türker, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Uğur Gürses, Prof. Dr. Ümit Özlale, Ünal Ersözlü, Yusuf Kanlı ve Yusuf Işık bulunuyor.

Sonuç bildirgesi 21 Mart’ta duyurulacak Sivil, şeffaf ve tümüyle katılımcı bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi 21 Mart’ta sona erecek. Yeni yüzyıla yön verecek politika önerilerini içeren bildirge, tüm Türkiye ve dünya ile paylaşılacak.

Kongreye katılım “İktisat Kongresi” mobil uygulamasından sağlanabiliyor. Ana oturumlar için ilgili güne kayıt yaptırmak ve verilen karekodu etkinlik alanında göstermek yeterli oluyor. Kongrenin tamamı İzmirTube YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.