Yılbaşı alışverişlerinde sahte ve fason üretimin oldukça yaygın olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yılbaşı sofralarının zenginliği, insanların imkanlarına göre donanmış masalar, yeni bir yıla girmenin heyecanını sevdiklerinizle paylaşmanız açısından önemli. Ancak bunun için dikkatli olmak gerekiyor. Yılbaşında en çok tüketilen kuruyemiş, tatlılar ve pastalar gibi ürünlerin seçimi çok önemli. Merdiven altı ürünler ise maalesef arttı" dedi.STANBUL (İGFA) - Ucuz olsun diye kapı önünde ya da araba arkasında satılan ürünleri almanın büyük hayal kırıklığına yol açabileceğini kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yiyeceklerin fiyatları aşağı yukarı bellidir ve o fiyatın altından satış yapılamaz. Ucuz fiyatlı ürünlerin arkasında ise genellikle düşük kalite, hijyen eksikliği ve sağlıksız üretim süreçleri bulunur. Sizin yapmanız gereken şey ise az da alacak olsanız evinizde sağlıklı bir şekilde yiyeceğiniz ürünler olmalı” dedi.

-“ESNAF KENDİ YEMEDİĞİ ÜRÜNÜ MÜŞTERİSİNE YEDİRMEZ”

Yılbaşında bilinçli alışveriş yapmanın önemine vurgu yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yılbaşında korsan satıcılara ve süslenmiş sepetler içinde gerçek kimlikleri belli olmayan her türlü içecek maddelerine dikkat etmek lazım. Mutlaka bandrollü, ruhsatı olan, oda kayıtları bulunan esnaftan alışveriş yapmanız, sizi olası sorunlardan korur. Yoksa hüsrana uğrayabilir, korsan ürünlerin sofranıza girmesiyle karşılaşabilirsiniz. O gece, sofranıza koyduğunuz bu tür ürünlerin kimyasal içeriklerinin ne olduğunu bilmediğiniz takdirde, sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Bunun için merdivenaltı diye tabir ettiğimiz, ancak kimyasal içeriği ne olup ne olmadığını bilmediğiniz hiçbir ürünü sakın evinize koymayınız. Ağız tadınızı bozmayınız. Ailenizle ve çocuklarınızla birlikte, sağlıklı bir şekilde, yeni yılın size şans getireceği güzel günler olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

-“ALKOL VE YORGUNLUK SEBEBİYLE TRAFİKTE DİKKATLİ OLUN”

Yılbaşı gecesinde trafiğe çıkacak vatandaşlara uyarıda bulunan Palandöken, “Yeni yıl kutlamaları dolayısıyla pek çok vatandaşımız o gün eğlenmek için dışarıya çıkacak. Özellikle alkol kullanımının arttığı, yorgunluk gibi durumlar sebebiyle araç kullananlar çok dikkat etmeli. Bu durumda araçların başına geçmemeli. Taksi duraklarımız yılbaşında hizmet veriyor, yerel yönetimler ve halk otobüsleri de aynı şekilde hizmet veriyorlar. Naçizane bir şey söylemeye çalışıyorum, aksi takdirde herhangi bir kaza durumunda başınıza gelecek olayların sonucu ağır olabilir. Kolluk kuvvetleri her ne kadar denetimleri yapsa da biliyorsunuz ki her insanın başına kolluk kuvveti koymak da mümkün değil. Yeni yıla güzel sağlıklı bir şekilde girmek için söylediğim gibi trafiğe, merdiven altı ürünlere dikkat etmekte fayda var” şeklinde konuştu.