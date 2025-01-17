Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi talihlileri, 600 milyon TL’lik rekor büyük ikramiyenin tamamını teslim aldı!İSTANBUL (İGFA) - 31 Aralık 2024 Salı günü gerçekleştirilen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 600 milyon TL’lik rekor büyük ikramiyeyi kazanan 3 talihli, ikramiyelerini teslim aldı.
Hatırlanacağı gibi 600 milyon TL 1, 0, 5, 2, 4, 4, 8 numaralarına isabet etmişti.
Rekor büyük ikramiye Bursa Osmangazi’deki Yenigün Büfe’den, Antalya Muratpaşa’daki gezici bayi Ali Çobanoğlu’ndan ve İzmir Bergama’daki gezici bayi Serkan Biberci’den alınan üç çeyrek bilete çıkmıştı.
Alınan 3 çeyrek biletin sahipleri 200’er milyon TL’lik ikramiyeleri talihlilere banka yetkilisi ve Sisal Şans yetkilisi teslim edildi.