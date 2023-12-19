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Yılbaşına sayılı günler kala İstanbul İdealtepe'de yer alan Rölanti Restaurant da hazırlıklarını yapıyor.İSTANBUL (İGFA) - Rölanti Restaurant İmtiyaz sahibi Osman Resuloğlu, yılbaı programına dair bilgiler verirken, "Misafirlerimiz Yılbaşında bizi tercih etsin diye çok zengin içerikler koyduk. Herkesin müzik tarzına hitap edebilecek Sanatçılar da sahne alacak.

Yılbaşı etkinliklerimiz ile 2024'e merhaba diyeceğiz. İdealtepe Marmaray durağına çok yakın bir konumdayız. Yılbaşında oryantal DJ performansı ile misafirleri coştururken Yaşar Yağmur ile Hakan Ünlüler misafirlere unutulmaz anlar yaşatacak. Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri de 2024'te mekanımızda yapılacak .Büyùk davetlere de ev sahipliği yapabileceğimizi de bu etkinlikle göstermiş olacağız" dedi.

