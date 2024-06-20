Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Başkanı Yeşim Çarıkçı Bayram, düzenlenen görkemli törenle görevini Gökmen Geyik’e devretti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü’nde görev devir teslim töreni yapıldı. Düzenlenen törende; Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü 2023-2024 Dönemi Başkanı Yeşim Çarıkçı Bayram, başkanlık görevini ve kolyesini Gökmen Geyik’e teslim etti.

Kulüp üyelerinin eşleri ile birlikte katıldığı toplantıda, Yeşim Çarıkçı Bayram dönem boyu gerçekleşen projelere verdikleri desteklerden dolayı üyelere ve eşlerine hediyelerini takdim etti. Toplantıya, yeni dönemin Guvernör Yardımcısı Habip Andaç Çalışkan da katıldı.

Yeni dönemin yönetimini devralan Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Başkanı Gökmen Geyik kulüp üyelerine yaptığı konuşmasında, ‘Rotary Sihri’ mottosuyla başlayan yeni dönemde amaçlarının hizmet çıtasını daha da yukarılara taşımak olduğunu söyledi ve ekledi: “Ekibim ve üyelerimizle birlikte başarılı bir Rotary dönemi geçirmek için var gücümüzle çalışacağız.”