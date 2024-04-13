Yıldırım Belediye meclisi yeni dönemin ilk toplantısını Yıldırım Belediye Başkanı Oktay yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda mecliste görev yapacak komisyonlar için üye seçimleri de yapıldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi yeni dönemin ilk meclis toplantısı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında belediyenin farklı komisyonlarında 5 yıl boyunca görev alacak yeni meclis üyeleri de oylama ile belirlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda meclis başkan vekilliğine Bülent Kandemir ve Ali Çifçi seçildi. Toplantıda belediye encümeni, imar komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, hukuk komisyonu, gençlik, spor ve engelliler komisyonu, eğitim, kültür ve hizmet güvence komisyonu, kadın- erkek fırsat eşitliği komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu üyeliklerinin yanı sıra birliklerin de asil ve yedek üyeleri seçildi.

ORTAK AKILLA YÖNETİM

Yeni dönemin ilk meclis toplantısında meclis üyelerine hitap eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni dönemde kente değer katacak birçok hizmet ve yatırım gerçekleştireceklerini söyledi. Önümüzdeki beş yıl boyunca Yıldırım için daha iyisini, daha fazlasını yapmak için çalışırken en büyük motivasyonlarının vatandaşların teveccühü ve güveni olacağını ifade eden Başkan Yılmaz, “Bizim bir sevdamız var, bir Yıldırım hayalimiz var. Sevdamızın ve hayallerimizin tezahürü olan bir Yıldırım vizyonumuz var. Adına “Ne Varsa Yıldırım’da Var” dediğimiz yol haritamızda her zaman olduğu gibi en büyük destekçilerimiz, Yıldırımlılar olacak.

İnanıyorum ki meclis üyelerimiz ile birlikte, geride bıraktığımız 5 yıllık süreçte olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da ilçemize vizyon projeler üreterek Yıldırımlıların yaşamlarına değer katmaya devam edeceğiz. Kadim ilçemiz Yıldırım’ı parlayan bir marka şehir haline getirmek için sizlerle el ele verip çalışacağız. Yeni Dönemde Yıldırım İçin Fazlası Var diyerek Yıldırım’ın hikayesini birlikte yazacağız. Meclisimizin tekrardan hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, birlikte nice başarılara imza atmayı temenni ediyorum” dedi.