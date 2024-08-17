Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gerçekleştirdikleri imar plan uygulamaları ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutları yıkarak yerine; modern, güvenli, sağlıklı konutlar inşa ettiklerini ifade etti.BURSA (İGFA) - Muhtemel depremden Yıldırım’ın en az zararla çıkması için kentsel dönüşüm projelerine hız veren Yıldırım Belediyesi, ilçenin 22 farklı noktasında kamu ve özel sektör eliyle kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyor. Göreve geldiği 2019 yılından bu yana ilçeyi adeta bir şantiye alanına çeviren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öncelikle gerçekleştirdikleri imar plan ve uygulamaları ile güvensiz yapı stoğunun yenilenmesi ve yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasını sağladı ve on binlerce hak sahibini yeni tapularına kavuşturdu. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin 22 farklı noktasında yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yaklaşık 7 bin konut ve 820 işyeri ürettiklerini söyledi.

DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI İVME KAZANDI

Yıllardır devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarından istenilen sonuçların alınamamasının merkezinde imar ve planlama ile ilgili problemlerin yer aldığını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “İmar uygulama planlarına kalıcı çözüm getirerek Yıldırım’da hizmetin önündeki en büyük engeli kaldırdık. Bu minvalde imar uygulamalarımıza başlayarak, 15 bin hak sahibine tapularını teslim ettik. Kısa süre içerisinde bu sayıyı 40 bine çıkaracağız. Mülkiyet problemini ortadan kaldıran, özellikle ilçemizin riskli alanda yeni ve güvenli yaşamın önünü açan imar ve plan uygulamaları bu şehir için adeta sessiz bir devrimdir. Bu uygulamalar ile 68 bin metrekare spor alanın, 36 bin metrekare sağlık alanını, 680 bin metrekare yeşil alanını, 93 bin metrekare sosyal ve kültürel alanı, 78 bin metrekare cami alanını ve 250 bin metrekare okul alanını bedelsiz olarak ilçemize kazandırdık” diye konuştu. Yıldırım’da 3 bin 100 hektar planlanabilir alan olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2019-2024 döneminde 320 hektarlık alanda planlama çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek, “5 yıllık yönetim dönemimiz içerisinde planlanabilir alanda yüzde 27 oranında tapu yenilemesi yaparak hak sahiplerine imar parseli tapularını teslim ettik. Yine imar uygulaması ve düzenlemesi yaptığımız bölgelerde kaçak yapılaşma önceki dönemlere göre ciddi oranda azalıyor. Vatandaşlarımız doğru projeleri gördükçe, dönüşüme olan inançları arttıkça kaçak yapılaşmadan uzaklaşıyor. Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri’nde buna yakından şahitlik ediyoruz” dedi.

“YAŞAMI DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Yıldırım’ı dönüştürmeye kararlı olduklarını aktaran Başkan Yılmaz, “Bizim ihtiyacımız olan eski binaları yıkıp yerlerine yenilerini yapmak değil. Değişen hayat şartları ve artan yaşam standartları ile birlikte insanlarımızın ihtiyaçları, beklentileri de değişti. 20 yıl önce belki böyle bir durum yoktu ama bugün yaptığınız her konut her daire için bir otopark alanı planlamak neredeyse zorunlu hale geldi. Kentsel dönüşümü planlarken, yeşil alanların, sosyal donatı alanların, geniş ulaşım arterlerinin sadece bugünün değil yarınların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılması elzem hale geldi. Güvensiz, sosyal alanları ve ulaşım aksları yetersiz bölgelerimizi, güvenli konutlar, yaşam standartları yüksek, ulaşım ağı gelişmiş, ortak kullanım alanları ile desteklenmiş yaşam alanlarına dönüştürüyoruz” sözlerini kaydetti.