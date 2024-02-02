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eTwinning ve Erasmus proje başarılarından dolayı adından sıkça söz ettiren Yıldırım MTAL ,geleneği bozmadı ve Koordinatörlüğünü yaptığı eTwinning projesinden yeni bir ödülle döndü. BURSA (İGFA) -

Projede Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, İtalya, İran, Kuzey Makedonya, Litvanya, Meksika, Portekiz, Polonya, Romanya, Sırbistan , Türkiye, Ürdün ve Yunanistan’dan toplamda 30 okul bulunmakta. Web 2.0 araçlarının yoğunlukla kullanıldığı projede , öğrenciler dijital becerilerini geliştirmekte , farklı bir çok uygulama kullanmakta ve projede faal olarak sorumluluk almaktadır. Ayrıca farklı ülkelerden yaşıtlarıyla her ay toplantı ve chat yapma fırsatı bulan gençlere dil gelişimi konusunda da fırsat tanındı.

Proje Koordinatörü Filiz Balçık Taç , yaptığı açıklamada , okulu ve öğrencileri adına elde ettiği bu ödülden duyduğu mutluluğu paylaşarak, her geçen gün çeşitli projelerle öğrencilerinde artan motivasyonu ve azmi gözlemlediğini aktardı. Öğrencilerin sosyal, dilsel ve teknolojik gelişmelerinin yanısıra ayrıca Avrupalılık ve projecilik bilincinin aşılandığı bu çalışmalarda güzel bir ivme yakalandığını aktaran Filiz Balçık Taç, eTwinning projelerinin okulunda yaygınlaşmasından ötürü mutlu olduğunu ekledi.

Yıldırım MTAL Okul Müdürü Ömer Yılmaz ise ; Okulumuz koordinatörlüğünde yürütülen eTwinning projesinin bize ikinci kez Avrupa kalite etiketi kazandırmasından dolayı mutluyum. Daha önce ödül alan projemiz sayesinde eTwinning Okulu olmaya hak kazandık ve okulumuzu projecilik kapsamında farklı yerlere taşıdık. Öğrencilerin sosyal ve teknolojik becerilerini artırmayı amaç edinen bu proje ile çok sayıda farklı ülkeden öğrenci bir araya gelerek kültür paylaşımında bulundu, önyargılar güzel çalışmalarla kırıldı ve sonrası için sürdürülebilir işbirlikleri kuruldu. Böyle anlamlı bir projeyi okulumuza kazandırdığı için İngilizce öğretmenimize ve projede yer alan öğrencilerimize teşekkür ediyorum.