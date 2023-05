Bursa'da Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eTwinning’de yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - İngilizce projeler ile katıldıkları tüm organizasyonlardan ödüllerle dönen Yıldırım Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi ‘eTwinning School Label’ ödülü almaya hak kazandı ve adını eTwinning okulu alan başarılı okullar arasına yazdırdı.

İngilizce Öğretmeni Filiz Balçık Taç’ın yürüttüğü this is how we do it!’ projesi 11 ulusal , 11 avrupa kalite etiketinin yanı sıra Ermenistan’dan ‘en iyi proje’ ödülünü alarak büyük bir başarıya imza atan Yıldırım MTAL, koordinatörlüğündeki projeler ile eTwinning okulu olma yolundaki çalışmalarımızdan da başarılı sonuç aldı.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, “Okulumuz sportif ve mesleki başarıların yanı sıra yurtdışı ingilizce projeler ile de başarılarını sürdürmeye devam ediyor. Önemli projelere imza atan ve okulumuza ödüller getiren İngilizce Öğretmenimiz Filiz Balçık Taç’a teşekkür ediyorum” dedi.

İngilizce Öğretmeni Filiz Balçık Taç, gerçekleştirilen projelerle ödüllere layık görülmenin kendilerini gururlandırdığını belirterek, büyük emeklerle elde edilen bu ödülleri yeni projelerle arttırmaya devam edeceklerini söyledi.