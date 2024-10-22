Yıldırım Belediyesi, ilçenin 4 noktasına yerleştirdiği zirai ilaç ambalajları toplama konteynerlerinden toplanılan zirai atıkları ilgili lisans firmasına göndererek imha ediyor. BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, atıkların uygun bir şekilde yönetilmesi ve geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan uygulamalarına devam ediyor. Sıfır atık uygulamalarından biri olarak kırsal bölgelere yerleştirilen zirai ilaç atık toplama konteynerleri ile çiftçilikle uğraşan vatandaşların zirai mücadelede kullandığı bitki koruma ürünleri ambalaj ve atıkları toplanıyor. Yıldırım Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz yıldan bu yana 580 kilogram zirai ilaç atıklarını ilçenin 4 noktasına yerleştirdiği atık toplama konteynerlerinden alarak ilgili lisanslı firmaya gönderdi.

Kaynak: igf