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Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği imza programı ile dünyaca ünlü yazarlar ve şairler genç okurlarıyla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, kütüphanecilik hizmetinin yanı sıra sosyal yaşam alanı olarak da kullandığı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde özgün bir etkinliğe imza attı. ‘Ne Varsa Yıldırım’da Var’ mottosu ile dünyaca ünlü yazarların eserlerini ve edebi kimliklerini uyumayan kütüphanelerde yaşatan Yıldırım Belediyesi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, Türk edebiyatının en önde gelen yazarlarından Yaşar Kemal’i, Fyodor Mihayloviç Dostoyevski ve Lev Nikolayeviç Tolstoy’u okurlarıyla buluşturdu. Dünyaca ünlü yazarları tipografi benzerlikleri ile seçilmiş profesyonel oyuncuların karakterize ettiği etkinlikte karakterler, o döneme ait profesyonel kostümler kullandı. Masa başında gerçekleştirilen imza programına gelen katılımcılar ile sohbet eden ve onlara yazarların hayatlarından anekdotlar sunup fotoğraf çekilen yazarlar genç katılımcılardan tam not aldı. Okur yazar buluşmaları programı kapsamında AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu ve Yazar Melih Tuğtağ söyleşi gerçekleştirdi.

SOSYAL YAŞAM ALANI

Bursa’nın en güzel kütüphanelerinin bugün Yıldırım’da olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni 2021 yılının başında ilçemize kazandırmıştık. O dönem, çok az kullanılan ve hemşehrilerimizin istifade edemediği bir mekânı daha faydalı daha kullanışlı bir yapıya dönüştürme fikriyle yola çıkmıştık. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ortaya çıkınca, bir baktık Bursa’nın her yanından gençler akın akın buraya geliyor. Bir müddet sonra kapıda kuyruklar oluşmaya başladı. Tabi bu durum bizi bir yandan sevindirirken, diğer yandan da bir ihtiyacı da gözler önüne serdi. Bu defa şehrin doğu yakasına ikinci bir kütüphane kazandırmak için kolları sıvadık ve Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ni ve Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi’ni hizmete açtık. Şimdi De Karapınar Mahallesi’ne Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi’ni hizmete açmaya hazırlanıyoruz. Yakın zamanda açılışını yapacağımız kütüphanemiz şimdiden dolup taşmaya başladı bile. Hizmete açtığımız bu kütüphaneleri aynı zamanda birer sosyal yaşam merkezi olarak tasarlıyoruz. Kütüphanelerimizde atölyeler, seminerler, okur yazar buluşmaları gerçekleştiriyoruz. 2 gündür gerçekleştirdiğimiz bu program gerçekleştirdiğimiz hizmetlerden yalnızca birisi. Kütüphanelerde verilen eğitimlerden, hizmetlerden kişisel gelişiminiz için mutlaka yararlanmalısınız” dedi.