Yıldırım Belediyesi, ‘İyilik Hareketi’ kapsamında gençleri, Engelsiz Yaşam Okulu’ndaki özel gereksinimli çocuklarla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Değirmen Gençlik Ekibi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Engelsiz Yaşam Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Özel gereksinimli gruplara karşı farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlik kapsamında üniversiteli gençler, özel gereksinimli çocuklarla birlikte mutfak atölyesinde kurabiye, sanat atölyesinde geri dönüşüm malzemelerinden süs eşyası yaptı.

Toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetler ürettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Engelsiz Yaşam Okulumuzla dezavantajlı kardeşlerimize birçok alanda imkân oluşturarak onların toplumla entegrasyonuna katkı sağlıyor ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Eğitimlerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürel ve sanatsal aktivitelerin içerisinde yer almasını sağlıyoruz. Gençlerimizin bir taraftan donanımlı, milli manevi değerlerini özümsemiş bireyler olarak yetişmesi için çaba sarf ederken, diğer taraftan da onların bu gelişim süreçlerini kültürel sanatsal aktivitelerle desteklemeleri için projeler geliştiriyoruz. Engelsiz Yıldırım olma yolunda üstümüze düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir ‘Yıldırım’ inşa etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.