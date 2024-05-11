Yıldırım Belediyesi, ilçeye kazandırdığı kadın spor merkezlerine gelen kadınların temiz ve steril bir ortamda rahatlıkla spor yapabilmeleri adına ilaçlama ve hijyen çalışmalarını rutin olarak sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin, öncelikli hizmet grupları arasında yer alan kadınlar için açmış olduğu spor merkezlerine ilçedeki kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. 75. Yıl, Sinandede, Ulus, Mimarsinan, Millet ve Sıracevizler İlyas Kader kadın spor merkezlerinde uzman diyetisyen tarafından profesyonel ölçüm cihazları ile kadınlar için kişiye özel program belirlenip kilo alma, kilo verme beslenme programı sonrası egzersiz planlaması yapılıyor. Haftanın 6 günü eğitim verilen merkezlerde kadınlar uzman antrenörler eşliğinde fitness, step-aerobik, zumba, pilates yapıyor. Yıldırım Belediyesi kadınların gözde mekanları olan bu tesisleri rutin olarak ilaçlayıp dezenfekte işlemiyle mikrobik ortamların oluşmasının önüne geçiyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Kadınlarımızın gözde mekanlarından olan kadın spor merkezlerimizde hijyen en büyük önceliklerimizden. Kadınlarımız tesislerimizi gönül rahatlığı ve sağlıkla kullanabilirler” dedi.