Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi’nin kadınların el becerilerini geliştirmek ve meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak için düzenlediği sanat ve meslek kurslarına katılan kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı.BURSA (İGFA) - YIL-MEK eğitimcileri Selma Civan ve Nermin Demircan tarafından verilen Geleneksel Filografi ve Kağıt Rölyef Sanatı kursunu tamamlayan 40 kursiyerin 192 eseri çalışmaları İncirli Kültür Merkezi’nde sergilendi.