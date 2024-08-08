Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Herkes Duysun ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Herkes Duysun ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu. Dün akşam Zeyniler Köyü'nde Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çalışmalarını kadın gazetecilerle paylaşmak için gerçekleştirilen etkinlik hakkında konuşan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak geçtiğimiz dönem birçok alanda model çalışmalara imza attık. Bu alanlardan bir tanesi de kadın çalışmalarıydı. Dün de yaptığımız kadın çalışmalarını kadın gazetecilerimiz ile Zeyniler Kadın Kooperatifi’mizde paylaştık. Onların coğrafi işaret olarak aldıkları Hınkal ürünü var. Orada da Hınkal’ı yaptık ve beraber yedik. İsteyen herkes her zaman köye gidebilir. Çalıkuşlarımız her zaman hemşehrilerimizi bekliyor olacak.” ifadelerini kullandı.

“HEM SANAL HEM DE REEL PAZARLAR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Kadınların hem sosyal yaşamda hem de ekonomik yaşamda aktif olmaları adına kooperatif çalışmalarını önem verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, “14 farklı noktada kadın kooperatifi kurduk. Şimdi bir de Güney Marmara’yı da kapsayan bir üst birliğimiz var. Bu birlik ile hem tecrübe paylaşımı gerçekleştirmeyi, hem kadınlarımızın ürettiği ürünlerini, el emeklerini daha iyi bir şekilde satışa hazır hale getirmeyi, hem de insanımızın güvenli, kaliteli ve doğal ürünlere ulaşımını sağlamayı amaçladık. Bu kapsamda hem sanal anlamda hem de reel anlamda pazarların oluşturulması için yeni dönemde de çalışmalar yapacağız.” şeklinde konuştu.

YILDIRIM’DA HER DÖNEM KADINA ÖNEM ARTIYOR

Yıldırım Belediyesi olarak kadın girişimcilik ve kadınlara özel spor merkezleriyle ön plana çıktıklarına da değinen Yılmaz, konuyla ilgili sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bursa’nın farklı noktalarındaki kadın sporseverler bizim tesislerimizi tercih ediyor. Biz de bundan motive oluyor, mutluluk duyuyoruz. Yeni dönemde ise daha iyilerini yapmaya devam edeceğiz. Hem ekonomik hayata katkı sağlamak hem de yeni modeller oluşturmak adına bu çalışmaları yapacağız. Sosyal ve sportif çalışmalar ile de güzel işlere imza atacağız.”

KADINLARA ÖZEL GEZİLER

Yıldırım Belediyesi’ne bağlı mahallelerde muhtarlık aracılığıyla gerçekleştirilen ve kadınlara yönelik olan gezilerden de bahseden Yılmaz, bu organizasyonların belediye ve muhtarlıklarla beraber koordine edilerek yürütüldüğünü belirtti. Yeni dönemde gerçekleştirilen geziler olup olmadığına ilişkin gelen soruyu cevaplayan Başkan Yılmaz, “Ekonomik kısıtlamaların olduğu bir dönemde olduğumuz için bu yıl içerisinde gezilerimiz olmayacak. İlerleyen zamanlarda ekonomik şartların biraz daha iyileştiği dönemlerde yeniden bunları gündeme alırız.” dedi.