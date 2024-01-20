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Yıldırım Belediyesi, Cazibe Merkezi Tünel Akvaryumu’nun kapılarını sömestir tatili boyunca tüm öğrencilere ücretsiz olarak açıyor.Bursa (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ‘Karne Sizden Akvaryum Bileti Bizden’ sloganıyla ara tatil boyunca Cazibe Merkezi Tünel Akvaryumu’nu Yıldırımlı çocukların ücretsiz olarak hizmetine sunuyor. Sömestir tatili boyunca karnelerini getirip tüneli ücretsiz olarak ziyaret etme fırsatı bulabilecek öğrenciler, kentin ilk ve tek tünel akvaryumunda su canlılarını yakından tanıma imkânı bulacak. Bin metrekare alan üzerine kurulu gölet akvaryumda 5 bin yetişkin 20 bin yavru Koi Balığı bulunuyor.

Yaklaşık 25 metre uzunluğunda olan su tünel akvaryumunun giriş kısmındaki iç akvaryumda timsah balığı, kırmızı kuyruk kedi balığı, vatoz gibi su canlıları da bulunuyor. Yoğun bir eğitim-öğretim dönemini geride bırakan öğrencileri kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Eğitim dönemi boyunca hep yanında ve destekçisi olduğumuz çocuklarımızı sömestr tatilinde de unutmuyoruz. Tüm çocuklarımızı bir dönemin yorgunluğunu atmaları ve su canlılarını yakından tanımaları için Cazibe Merkezi Tünel Akvaryuma bekliyoruz” dedi.