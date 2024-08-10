Yıldırım Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için hizmete açtığı spor kursları ile 2020 yılından bu yana bin 745 bireye spor ve eğitim hizmeti verdi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sporda marka yüzü olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Özel gereksinimli çocuklar için verilen eğitimler ise hizmetin en değerli kısmını oluşturuyor. Sporun iyileştirici gücünden yararlanarak bireyleri topluma kazandırmak adına derslerin verildiği kompleksten bu dönem 80 öğrenci eğitim alıyor. 3 ay boyunca kişiye özel ve eğitmenle birebir olarak uygulanan programlar; çocukların fiziksel gelişimlerinin yanında bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerine de yüksek oranda katkı sağlıyor. Temel spor becerilerinin ardından yatkınlıklarına göre gruplara ayrılan çocuklar daha sonra takımlar halinde müsabakalara hazırlanıyor. Özel gereksinimli bireylere birebir hocalar eşliğinde sportif beceriler kazandırıldığını söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, 2020 yılından bu yana bin 745 çocuğa spor ve eğitim hizmeti verdiklerini ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu yana gönül belediyeciliği ilkesiyle insan hayatının her alanına hizmet götürüp kırılgan noktaları sevgi, iyi niyet ve samimiyetle kuvvetlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, ilçede yaşayan her bireyin hayatına dokunmak istediklerini belirtti. Yıldırım Belediyesi olarak özel durumu bulunan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve onları sosyal yaşamın içinde tutmak için çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, “İnancın ve azmin aşamayacağı hiçbir engel yok. Özel kardeşlerimizin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için samimiyetle çalışıyor, engelsiz bir Yıldırım inşa ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu hizmetler ‘Engelsiz Kent Yıldırım’ kimliği ile birebir uyuşuyor. Değerleriyle Yıldırım’ın ruhuna da çok yakışıyor” diye konuştu.