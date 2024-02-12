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Yıldırım Belediyesi, ilahiyatçı yazar Dr. Erkan Aydın, yazar Said Ercan Ve Grup Nefer’in katılımı ile Mirac’ın Kutlu Durağı: Mescid-i Aksa Programı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Miraç Kandili programı gerçekleştirdi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılan organizasyona Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Miraç’ın Kutlu Durağı: Mescid-i Aksa programına İlahiyatçı Yazar Dr. Erkan Aydın ve Yazar Said Ercan konuşmacı olarak katılırken Grup Nefer birbirinden güzel ezgileriyle katılımcıların gönlüne dokundu.

ÖZGÜR KUDÜS

Kudüs’ün barışın, huzurun, insanlığın kadim kimliğinin adresi olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Milletlerin de tıpkı insanlar gibi ruhları vardır. Maneviyat ile yoğrulan bu ruhu besleyen milletler gelişir ve yükselir. Hamdolsun, ruhumuzu besleyen en güzel vakitler olan 3 aylardayız. 3 aylar; iç dünyamızın derinliklerine yolculuk etmek, ilahi hakikati damarlarımızda hissetmek ve Yaradan’a yaklaşmak için özel zamanlardır. İnşallah hepimize, bu özel zamanları hayırlı ve faydalı bir biçimde değerlendirmek nasip olur. Miraç, Peygamber Efendimiz ’in en hüzün ve elem dolu olduğu günlerde gerçekleşti. Aslında hepimizin içinde bir miraç vardır. Yeter ki yolumuzdan dönmeyelim, imanımızı sarsmayalım. İşte o zaman Rabbim içimizde taşıdığımız miracı göğe yükseltecektir. Miraç’ın gerçekleştiği mekân Mekke ya da Medine değil, Mescid-i Aksa’dır. İşgal altında olan, zulümlerin, ölümlerin gölgesinin düştüğü Mescid-i Aksa. Bugün İslam aleminin yeni bir dirilişe ve miraca ihtiyacı var. Şüphesiz ki bu Miraç yine ve yeniden Mescidi Aksa’da olacak. Mescid-i Aksa özgürleştiğinde, düşman gölgeler secdelerimizi terk ettiğinde ve Filistin yeniden özgürleştiğinde tüm İslam alemi Miraç’a yükselecektir. Rabbim hepimizi özgür Kudüs’te buluştursun” dedi.