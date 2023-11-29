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Bursa Yıldırım’da yoğun ziyaretçisi olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nin çatısı, lodosa yenik düştü. Kütüphanenin etrafında kimsenin olmaması büyük bir faciayı engelledi.Esmanur GÜLBAHAR - Emirhan AKGÜL - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa’da gece saatlerinde başlayan ve saatte 100 kilometre hıza ulaşan şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi, Sinandede Caddesi üzerinde bulunan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nin çatısı uçtu.

Çatı parçalarının toplanması için olay yerine kepçe araç yönlendirilirken, çatı parçalarının aşağı sarkmaya devam ettiği ve etrafta bir güvenlik şeridinin olmaması dikkatlerden kaçmadı.