Bursa Osmangazi Belediyesi’nin 8-10 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlediği Yıldız Cup 2025 Futbol Turnuvası, final karşılaşmaları ile sona erdi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, düzenlediği Yıldız Cup 2025 Futbol Turnuvası ile 8-10 yaş aralığındaki çocuklara adeta bir futbol şöleni yaşattı. 38 takım ve 650 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuva, final maçları ve ödül töreniyle sona erdi. Altınova Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuva iki gün sürdü. 2015, 2016 ve 2017 doğumlu çocukların katıldığı turnuva yoğun ilgi gördü.

Keyifli anlara sahne olan turnuvada çocuklar kıyasıya mücadele etti. Maçlarda heyecan bir an olsun eksik olmadı. Aileler de tezahüratlarla çocuklarına destek oldu. Büyük çekişmelere sahne olan final maçlarında heyecan dolu anlar yaşandı. Birlik, beraberlik ve dostluğun vurgulandığı turnuvada, 2015 doğumlular kategorisinde Arabayatağı Spor Kulübü, 2016 doğumlular kategorisinde Bursaspor, 2017 doğumlular kategorisinde ise Kültür Spor Kulübü şampiyon oldu. Turnuvada Gemlik Altınayak Spor Kulübü ise en centilmen takım seçildi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, turnuvada şampiyon olan takımlara kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle takdim etti.

Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik eden Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, “Çok güzel bir organizasyon oldu. En kıymetli varlığımız çocuklarımızın sportif organizasyonların içerisinde yer aldığını görmek bizim için çok kıymetli. Çocuklarımız bizlerden daha şanslılar. Bizler asfaltta ya da çamurda top oynayarak büyüdük. Şimdi imkanlar çok güzel. Osmangazi Belediyesi olarak çocuklarımıza daha da güzel imkanlar sunmak adına çalışıyoruz. Modern spor tesislerini ilçemize kazandırıyoruz. Mevcut tesislerimizi de yeniliyoruz. Düzenlemiş olduğumuz sportif etkinliklerin sayısını arttıracağız. Yeni yıldızların bu organizasyonlardan çıkacağına inanıyorum” dedi.