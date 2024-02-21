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MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Yıldız mahallesinde zamanla deformasyona uğrayan içme suyu terfi hattında 4,5 kilometrelik yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma ile mahalle sakinlerine yüksek verimli ve kaliteli su temini sağlandı. Mahalle muhtarı Ahmet Kurtulmuş, “Depomuz değişmişti. Terfi hattımız da yenilendi. İstedik, talep ettik ve yapıldı. Artık Yıldız Mahallesinde hiçbir sorun kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı altyapı sistemleri sunmak adına yoğun mesaisini sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Selendi ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi’nde de zamanla deformasyona uğrayan içme suyu terfi hattında yenileme çalışması gerçekleştirildi. Mahallede geçtiğimiz senelerde 50 metreküplük prefabrik içme suyu deposu da inşa edildi. Yenilenen hattın yeni depoya bağlantısı yapıldı. Hatta yapılan 4,5 kilometrelik yenileme işi sayesinde, mahalleye kesintisiz ve daha verimli su ulaşması sağlandı.

“SU SIKINTIMIZI CENGİZ BAŞKAN ÇÖZDÜ”

Mahalle muhtarı Ahmet Kurtulmuş yapılan çalışmanın bölge için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Mahallemize içme suyu ulaştıran hatta sıkıntılar yaşıyorduk. MASKİ, terfi hattımızda 4,5 kilometrelik yenileme çalışması yaptı. Mevcut depomuz eski olduğundan yeni prefabrik depo ile değiştirilmişti. Terfi hattımız da yenilendi. Yeni depomuza bağlantısı yapıldı. Artık Yıldız Mahallesinde su sıkıntımız kalmadı. İstedik, talep ettik ve yapıldı. Sorunlarımız çözüldü. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.