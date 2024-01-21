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Kariyerinin 30’uncu yılını kutlayan Yıldız Tilbe dün akşam İstanbul Jolly Joker Vadi’de hayranlarının karşısına çıktı. Pembe tarzıyla büyük alkış alan Tilbe dijital platformlarda çok dinlenenler arasına giren yeni şarkısı ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’u da ilk kez canlı seslendirdi.İstanbul (İGFA) - Yeni şarkısı ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’ ile YouTube’da 1 milyonu geçen izlenmesiyle Trendler listesinin ilk 3’üne giren Yıldız Tilbe dün akşam İstanbul Jolly Joker Vadi‘de sevenleriyle buluştu. Günler öncesinden rezervasyonları dolan gecede Yıldız Tilbe ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’u ilk defa sahnede hayranlarıyla beraber söyledi.

Daima kendine özgü tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yıldız Tilbe bu kez saçından elbisesine kadar pembelere bürünmüştü. Renkli kıyafeti ve artık imzası haline gelen danslarıyla seyirciyi coşturan Yıldız Tilbe yazdığı onlarca hitten birçoğunu seslendirerek unutulmaz bir geceye imza attı.

Yıldız Tilbe 23 Ocak Salı gecesi İstabul Cahide Palazzo’da sahne alacak.