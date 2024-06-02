Bursa'nın gözde eğlence mekanı Jolly Joker Bursa'da sahne alan Yıldız Tilbe Bursalı sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir konser verdi.ERSEL NALBANT/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türk Pop Müziği'nin sevilen sanatçısı Yıldız Tilbe sahne aldığı Jolly Joker Bursa'da, Bursalı sevenlerine muhteşem bir konser verdi.

Yaklaşık 3 saat kaldığı sahnesinde Delikanlım adlı şarkısıyla Bursalıları selamlayan Yıldız Tilbe, geçmişten günümüze klasikleşen tüm şarkılarını seslendirdi.

Sanatçının seslendirdiği tüm şarkılara bir koro edasında eşlik eden Bursalılar, gece geç saatlere kadar renkli görüntüler oluşturdu.

Şarkılarıyla dinleyenleri mest eden Tilbe, sahne performansı ve enerjisiyle ile de Bursalıları kendisine hayran bıraktı.

Kendine özgü dansı ve sempatik tavırlarıyla izleyenlerin beğenisini bir kez daha kazanan Yıldız Tilbe, Bursa ve Bursalılarla birlikte olmaktan büyük keyif aldığını söyledi.