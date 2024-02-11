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Bursa'da önceki akşam sahne alarak Bursalılara unutulmaz bir gece yaşatan Yıldız Tilbe, konser öncesi İskender Kebabı yedi.BURSA (İGFA) - Kariyerinin 30’uncu yılını kutlayan Yıldız Tilbe, ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’ ile dijital platformda dinlenme rekorları kırarken ara vermeden sahne çalışmalarına da devam ediyor.

Önceki akşam Bursa Jolly Joker’de sevenleriyle buluşan Yıldız Tilbe, her zamanki gibi biletleri günler öncesinden tükenen konserde, tüm şarkılara fanları hep bir ağızdan eşlik etti.

Bursalılar unutulmaz bir gece yaşarken Yıldız Tilbe ve ekibi konser öncesi Bursa’da küçük bir tura çıktı.

Şehrin ünlü yemeğe İskender Kebabı’nı tadan Tilbe, Bursa’yı ve Bursa seyircisini çok sevdiğini söyledi.

Yoğun konser programıyla kış sezonunu sevenleriyle sık sık buluşarak geçiren Yıldız Tilbe'nin 23 Şubat’ta İstanbul Ülker Sports Arena’da vereceği büyük konserin de biletleri tükenmek üzere olduğu öğrenildi.