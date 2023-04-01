Resital Türkiye Gayrimenkul tarafından bu yıl ilki düzenlenen Resital All Star Day ödül töreni jazz müziğin efsanelerinden Ferit Odman Quartet’in de sahne aldığı muhteşem bir gece ile gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Podyum Davet’te düzenlenen görkemli ödül töreninde konuşan Resital Türkiye Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Z. Polat Koyuncu “gayrimenkulün sesini değiştiriyoruz” mottosuyla çıktıkları bu yolda sektöre değer katan çalışmalar gerçekleştirmekten dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Bu yıl ilki yapılan Resital All Star Day ödül töreniyle yılın en başarılı gayrimenkul danışmanları, profesyonelleri ve brokerlarının açıklandığı gecede merakla beklenen kupalar sahiplerini buldu. En yeni franchise ofislere mazbata takdimiyle başlayan törende Rising Star, Allegro Star, Presto Star, Forte Star ve Million Star Kulübüne girmeye hak kazanan üyelere rozetleri ve plaketleri verildi.

Kurumsal Aidiyet Ödülleri kapsamında Resital markasını en iyi temsil eden iş ortaklarının da ödüllendirildiği törende En Çok İşlem Yapan Danışmanlar ile En Çok Ciro Yapan Brokerlar ve Danışmanlar büyük ödüllerin sahibi oldu. Resital All Star’ın ilk Ciro Şampiyonu Gayrimenkul Danışmanı Gözde Egemen ve Ciro Şampiyonu Brokerı Rahmancan Sultansu olurken, İşlem Şampiyonu Gayrimenkul Danışmanı ise Batuhan Demiryakanoğlu oldu. Şampiyonluk kupalarını büyük bir coşku içinde alan danışmanlar ve brokerlar Resital Ailesinde sektöre yön vermekten dolayı gurur duyduklarını ifade ettiler. Yılın En İyi Ofis Kupası olan Victory Kupasına ise Resital Plus Ofis layık görüldü.

Jazz müziğin efsanelerinden Ferit Odman Quartet’in muhteşem bir konser verdiği tören kalitesi ve çizgisiyle dikkat çekti. Gecede sahne alan bir diğer sevilen sanatçı Cengiz Ateş de seslendirdiği parçalarla coşku dolu bir geceye imza attı.