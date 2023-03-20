MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın 4'üncü buluşmasını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelen iki liderin görüşmesi bir saat sürdü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede, Cumhur İttifakı'nın yürüteceği seçim çalışmalarının yanı sıra deprem bölgesinin yeniden imar ve inşası için yürütülen faaliyetler değerlendirildi.