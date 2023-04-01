Türk Kadın Hareketi (THK) Güzelbahçe Şube Temsilcisi Mesude Öney, sivil toplum kuruluşlarında yaptığı etkili çalışmalar dolayısıyla ”Yılın başarılı kadını” ödülüne layık görüldü.İZMİR (İGFA) - Türk Kadın Hareketi (THK) Güzelbahçe Şube Temsilcisi Mesude Öney, Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği “İzmir’e katkıda bulunan yılın başarılı kadınları” ödülünü Konak Belediyesi Prof.Dr. Türkan Saylan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle aldı.

Mesude Öney, sivil toplum kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla Cumhuriyet’in korunmasına ve geliştirilmesine katkı sunmaya çalışan bir Cumhuriyet kadını olarak ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, “Sivil toplumlarda asla tek başına bir şey yapamazsınız. Bu ödülü birlikte elele vererek çalıştığımız tüm kadınlar adına alıyorum. Atatürk’ün yolunda al bayrağın gölgesinde özgürce düşünen bir birey olduğumu, çağdaş bir Türk kadını olduğumu düşünüyorum. Hep yaptığım işleri aşkla yaptım. İdeal kiloda olmayı başaramadım. Bir de içimde kalmış bir duygudur, maalesef iki oğlum yurt dışında olduğu için ailemle ve çocuklarımla birlikte aynı kentte yaşamayı başaramadım. Bir de akademik kariyerimi tamamlayamadım. Bunlar da eksik kalsın, sizin sevginizi kazandım. Bundan daha büyük ne olabilir ki” dedi.

MESUDE ÖNEY KİMDİR?

İlk ve Orta Okulu Kadirli de okudu. 1974 yılında üniversiteyi ve yüksek öğretmen okulunu derece ile bitirdi. Sırayla Afyon Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen okulu, Buca Eğitim Enstitüsü, İzmir Kız Lisesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İzmir Eşref Paşa Lisesi, Altmışıncı Yıl Anadolu Lisesi, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara Çankaya Lisesi'nde öğretmen olarak çalıştı. 1999 yılında Devlet Bakanlığı Eğitim Danışmanlığı yaptı. Ege Bölgesi Karadenizli Kadınlar Derneği’ni kurarak başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 2014 yılında Cumhuriyet Kadınları Derneği Güzelbahçe Şubesi’ni kurdu. Bu süreçte Cumhuriyeti Koruma ve geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla çeşitli kuruluşlardan ödüller aldı. Halen Güzelbahçe Türk Kadın Hareketi Temsilciliğini ve Ege Bölgesi Karadenizli Kadınlar Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürüyor.