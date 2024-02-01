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Yeni yıl, yeni başlangıçlar demektir ve tabii ki durum moda için de geçerlidir. Her yıl olduğu gibi, 2024 yılında da moda dünyasında yeni trendler yer alıyor. Peki moda tutkunlarının kalbini çalacak o renk ve modeller hangileri olacak?

Esmanur GÜLBAHAR / Ahmet GÜNAY / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Uzun yıllardır gelinlik sektöründe olan Zeliha Aktan, Herkes Duysun’a yaptığı değerlendirmede 2024 yılında payetli ve boncuklu modellerin ön planda olduğunu, en çok tercih edilen renklerin ise lacivert, gül kurusu ve bordo olduğunu kaydetti.

2023 YILINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER VE RENKLER HANGİLERİ OLDU?

2024 yılının trend modelleri ve renkleri ile ilgili Herkes Duysun muhabirine açıklamalarda bulunan Tasarımcı Zeliha Aktan; 2023 yılında indigo, gül kurusu, pudra tonları ve lacivert renklerinin rağbet gördüğünü dile getirirken, model olarak ise midi boy nişanlıkların oldukça fazla kiralandığını söyledi. Bu yıl payet ve boncuklu modellerin ön planda olduğunu kaydeden Aktan, 2024 yılında yine lacivert, bordo, gül kurusu, indigo gibi renk tonlarının tercih edilmeye devam edileceğini açıkladı.

GELİNLİKTE KİRALAMA DEVRİ…

Düğünün en önemli parçası gelinlikte de aileler bu yıl daha çok kiralama yöntemini tercih ediyor. Fiyatların artmasından dolayı gelinlik ve kınalıkların satın alınmaktan çok kiralandığını vurgulayan Tasarımcı Aktaş şu ifadeleri kullandı:

“Kiralama çok tercih ediliyor. Şehir dışına da çok ürün yolluyoruz. Ölçüye göre dikildikten sonra kiralık da olabiliyor. Kumaşlar artık pahalı olduğu için halk kiralamaya yöneliyor. Kiralama yapan kişinin elbiseyi, 2 gün içerisinde geri getirmesi gerekiyor. Şehir dışı kiralamalarında ise bu süre 3-4 günü bulabiliyor. Kiralama hizmetimiz tüm modellerde geçerlidir.”