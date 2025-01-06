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Saat 15.30'da başlayacak toplantıda ayrıca enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele tedbirlerin yanı sıra ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek.

Kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" için atılacak adımlar ele alınacak. Bölgede terör varlığının sona erdirilmesine yönelik tedbirler değerlendirilmesi bekleniyor.

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