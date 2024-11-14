2024 yılının son Süper Ay'ı yükseliyor. Gökyüzünde "Yedi Kız Kardeş" olarak da bilinen muhteşem Ülker yıldız kümesinin yanında görünecek olan Kunduz Ayı, 15 Kasım Cuma akşamı gerçekleşecek Türkiye saati ile saat 00.28'de tam parlaklığa ulaşacak.İSTANBUL (İGFA)- 2024 yılının dört Süper Ay'ın sonuncusu gökyüzünde bu hafta doğuyor.

Kasım ayının Dolunay'ı Cuma günü (15 Kasım) yükselecek ve bu da hafta sonu gökyüzünü izlemek için geç saatlere kadar ayakta kalmaya razı olanlar için tam zamanında olacak.

Dolunay, Türkiye saatiyle 00.28’de tam parlaklığa ulaşacak.

Space'in aktardığı habere göre Kasım ayının dolunayı, gökyüzünde başka bir göz kamaştırıcı manzarayla birlikte olacak: Boğa takımyıldızında, dolunayın hemen yanında yer alan Pleiades (Ülker) yıldız kümesi, gökyüzü gözlemcileri için eşsiz bir fırsat sunacak.

Dolunay’ın yanı sıra gökyüzünde dört gezegen daha gözlemlenebilecek. Gün batımından hemen sonra, güneybatı yönünde alçak bir konumda beliren Merkür, kısa bir süre sonra ufkun altına inecek.

Ardından Venüs, güneybatı gökyüzünde, Merkür'den daha yüksek bir konumda parlayacak. Gece yarısına doğru ise Satürn, güneyde soluk sarı bir renkte görünecek.

Gece boyunca doğu yönünde yükselecek olan Jüpiter ve Mars da bu gökyüzü şölenine katılacak.