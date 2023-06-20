Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişim ve çalışmaları ile yatırım programına aldırdığı ilçelerde doğalgaz çalışmaları başladı. Bu kapsamda Kumru ilçesinin ardından Korgan’da da doğalgaz için ilk kazma vuruldu.ORDU (İGFA) - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye’yi doğalgaz ile buluşturan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Altınordu, Ünye, Fatsa, Perşembe, Gülyalı ilçelerinden sonra Kumru ve Korgan’da da doğalgaz çalışmalarının başlamasını sağladı. Çalışmaların başlaması ile Ordu’da doğalgaz konforunu yaşayacak ilçe sayısı ise 7 oldu.

DOĞALGAZ VERİLEN İLÇE SAYISI 7 OLDU

30 Mart Yerel Seçimlerinden sonra göreve başlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı dönemindeki başarılı çalışmalarına Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de sürdürüyor. Ordu’da önemli alt ve üstyapı çalışmalarının altına imza atan Başkan Güler, seçim döneminde söz verdiği bir projeyi daha hayata geçirdi. Yıllardır hayal bile edilemeyen doğalgaz çalışmaları sahil bandını aşarak yüksek rakımlı ilçelere geçti. Yatırım programına alınan ilçelerde tek tek doğalgaz çalışması başlarken Ordu’da doğalgazın ulaştığı ilçe sayısı ise 7 oldu. Bu rakamın ilerleyen zamanlarda artması bekleniyor.

DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İlçelerin belli bir takvim dâhilinde doğalgaza kavuşması için çalışmalar yürüten Başkan Güler’in çabalarıyla Perşembe ve Gülyalı ilçelerinin ardından Kumru ve Korgan ilçesinde çalışmalar başladı. Doğalgaz çalışmalarının başlamasından memnuniyet duyan ilçe sakinleri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe sakinleri, “Bizim için hayal olan bir çalışma ilçemizde başladı. Yıllardır söyleniyordu. Ancak bir çalışma yoktu. Büyükşehir Belediye Başkanımız seçim öncesi böyle bir vaat vermişti. Sözünü yerine getirdi. İlçemiz adına çok önemli bir çalışma. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Büyük hasretle beklediğimiz çalışmanın ilçemizde başlamasına vesile olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

BAŞKAN GÜLER: “İLÇELERİMİZİ DOĞALGAZ İLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Öte yandan Korgan ilçesinde sürdürülen doğalgaz çalışması ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şu ifadelere yer verdi:

“Girişim ve çalışmalarımız ile yatırım planına aldırdığımız ilçelerimizi doğalgaz ile buluşturmaya devam ediyoruz. Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı’nın ardından doğalgaz müjdesinin yeni adresi Kumru ve Korgan ilçelerimiz oldu. Aralıksız bir şekilde devam edecek olan çalışmaların neticesinde yıl sonuna kadar ilçelerimize gaz verilmesi planlanmaktadır. Hayırlı olsun Ordu.”