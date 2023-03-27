Gerçek kişiler tarafından 2022 yılında elde edilen; ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar (değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresi 31 Mart'ta sona eriyor. Beyanın son günü aynı zamanda ödemenin de son günü...ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, gerçek kişi mükelleflerin 2022 yılında elde edilen kazançların beyan tarihi ile ilgili hatırlatmada bulundu.

2022 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi 31 Mart 2023 tarihinde sona eriyor. 31 Mart 2023 tarihi aynı zamanda; biri Mart, diğeri de Temmuz ayında olmak üzere iki taksitte gerçekleşecek ödemelerin ilk taksidi için son günü.

DEPREM BÖLGESİNDE BEYAN İÇİN SON TARİH 15 AĞUSTOS

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler dolayısıyla mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışındaki mükellefler tarafından verilmesi gereken beyannameleri 15 Ağustos 2023 tarihine kadar verilebileceği ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergilerin ise 31.08.2023 tarihine kadar ödenebileceği duyuruldu.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderebiliyorlar.

Geliri sadece ücret geliri, kira geliri, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden kolay, hızlı ve güvenli şekilde verebilirler. Hazır Beyan Sistemine Başkanlığımız internet sayfası (www.gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabildiği hatırlatıldı.