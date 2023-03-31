31 Mart son gün olan Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 5 Nisan’a kadar uzatıldı.ANKARA (İGFA) - 2022 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi ve 1'inci taksit ödeme süresi 31 Mart Cuma günü sona eriyordu.

Gelir İdaresi Başkanlığı süre konusunda yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu.

Buna göre gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan tarihine uzatıldı.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 31 Mart'a kadar verilmesi gereken 2023/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresinin 7 Nisan Cuma günü sonuna kadar uzatılması kararı alındı.

Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi de 7 Nisan Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.