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Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Manisa İl Başkanı Doğan Yılmaz, kamuda ücret reformunun şart haline geldiğini söyledi.MANİSA (İGFA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Manisa İl Başkanı Doğan Yılmaz kamu çalışanlarının ve emeklilerinin maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan Yılmaz "Kamuda maaş dengesi bozuldu. Aynı işi yapan ama farklı maaş alan meslek grubundan tutun, aynı kurumda çalışan amir pozisyonundaki kişilerin idari anlamda sorumlu olduğu pozisyonda çalışanlardan daha az maaş almasına kadar bir dengesizlik var. Kamuda aynı odada çalışan memur ile kamu işçisi arasında uçurum oluştu" dedi.

BASK Manisa İl Başkanı Doğan Yılmaz "Sorun bazılarının fazla alması değil, geri kalanların düşük alması. Her mesleğin maaşı şu kadar diye yapılan paylaşımlar aslında gerçeği de yansıtmıyor. Her çalışan ne kadar aldığını gayet iyi biliyor. Bu yanlış algı üzerinden meslek grupları bile ayrıştırılıyor. Kamu çalışanlarının bir aylık çalışmalarının karşılığı sadece kirayı ve faturaları ödeyebilmek olamaz! Aynı zamanda kamu çalışanları artık emekli olmak istemiyor ve olamıyor. Çünkü emekli maaşları çalışırken alınan maaşların neredeyse yarısı, bazı durumlarda yarısından dahi az. Yapılması gereken çok net! Kamudaki en düşük maaş yoksulluk sınırına endekslenmeli, öğrenim durumu ve meslek statüsüne göre maaşlar yukarı yönde artırılmalıdır. Çalışırken verilen ek tazminatlar emekliliğe de yansıtılmalıdır. Artık bu reform kaçınılmaz olmuştur" ifadelerini kullandı.