Türk Sağlık –Sen Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Köse ve Orhan Yılmaz, Sağlık çalışanlarının sorunlarını yerinde incelemek üzere Mardin’e geldi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA)- Mardin Türk Sağlık Sen Başkanı Orhan Macit İpekçi ile birlikte Midyat ilçesinde sağlık çalışanları ile bir araya gelerek, sorunlarını yerinde dinledi.

Daha sonra Türk Sağlık –Sen Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Köse ve Orhan Yılmaz, Mardin Türk Sağlık Sen Başkanı Orhan Macit İpekçi ile birlikte Mardin Sağlık İl Müdürü Saffet Yavuz’u ziyaret ettiler.

Türk Sağlık Sen Sendikaları olarak ülkenin her karış toprağında çalışan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinlediklerini belirten Türk Sağlık –Sen Genel Başkan Yardımcısı Orhan Yılmaz, Mutlu çalışan Mutlu Türkiye’yi oluşturmak için sahada olduklarını söyledi.

Bu kapsamda Mardin ve Midyat ilçelerimizde sağlık çalışanlarımızla bir araya gediklerini ifade eden Yılmaz,” Sendika olarak ister üyemiz olsun ister olmazsın her sağlık çalışanını önemsiyoruz. Dün Midyat ilçemizde sağlık çalışanlarımızla bir araya geldik. Bugünde Mardin’yiz. Mardin İl Sağlık Müdürü Sayın Saffet Yavuz’u ziyaret ettik.Tespit ettiğimiz sorunları yerinde yerinde çözüyoruz. Mutlu çalışan Mutlu Türkiye’yi oluşturmak için sahadayız”dedi.