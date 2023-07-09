Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez turu öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in temasları sürüyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Katar’a gerçekleştirdikleri çalışma ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştüklerini, ikili ve heyetler arası yaptıkları görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanlarının ele alındığını duyurdu.

Cevdet Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarların güçlendirilmesi adına atılan adımların gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracağını belirterek, paylaşımında, "Katar ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır. Misafirperverlikleri için başta Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani olmak üzere Katar Devleti yetkililerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.