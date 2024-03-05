Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru tarihini kaçıranlar için iki gün sürecek geç başvurular başladı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 Yükseköğretim kurumları Sınavı (YKS) için 5-7 Mart 2024 geç başvuru günlerinin başladığını duyurdu.

Başkan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, internet aracılığıyla bireysel başvuru sürecinin 7 Mart 2024 saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi.

Sınav takvimine göre YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin 8 Haziran Cumartesi; Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceği öğrenilirken, Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.