Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru tarihini kaçıranlar için iki gün sürecek geç başvurular başladı.ANKARA (İGFA) -  ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 Yükseköğretim kurumları Sınavı (YKS) için 5-7 Mart 2024 geç başvuru günlerinin başladığını duyurdu.

Başkan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, internet aracılığıyla bireysel başvuru sürecinin 7 Mart 2024 saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi.

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Sınav takvimine göre YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin 8 Haziran Cumartesi; Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceği öğrenilirken, Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

https://twitter.com/BayramAliErsoy/status/1764910770649768305